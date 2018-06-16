Vefa Turnuvası’nda şampiyonlar belli

Küçük Kulüp’te tek erkekler kategorisinde 79, tek bayanlarda 22 ve çift erkeklerde 40 çiftin katılımıyla gerçekleşen Vefa Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu. Her sene Küçük Kulüp’e katkı sağlayan bir kulüp üyesi adıyla düzenlenecek turnuva bu yıl Enver Bakioğlu onuruna oynanırken, çift erkeklerde Atacan Türk - Nuh Avcı ikilisi Bülent Necimoğlu - Osman Gençer çiftini 6/1 6/1’lik skorlarla yenerek birincilik kupasını kaldırdı. Tek bayanlarda 2/6 – 6/4 – 6/3 lük setlerle kazanan Sedef Çakırer birinci, Duygu Turunç ikinci oldu.

SÜRPRİZ HEDİYELER DAĞITILDI

Tek erkeklerde ise Halil Ekinci – Eray Ertuğ maçının galibi 6-0 ve 6-1’lik skorla Halil Ekici oldu. Şampiyonlar ve finalistler kupalarını Bakioğlu ailesinden Semra Bakioğlu, Enver Bakioğlu, Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Necimoğlu’nun elinden aldı. Turnuvanın centilmen sporcuları Deniz Tanaydın ve Hüseyin Saygılı seçildi. Turnuvanın ödül çekilişindeki büyük ödül scooter motosikleti Doğan Koçan kazanırken, sürpriz hediyeler de sahiplerini buldu.

HER SENE FARKLI KİŞİYE ADANACAK

Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, “Düzenlediğimiz çift erkekler tenis turnuvamızı bu yıl itibariyle Vefa Turnuvası olarak adlandırarak kapsamını genişlettik, turnuvamızı her sene kulübümüzün bugünlere gelmesinde emeği geçen farklı bir kişiye adamak istiyoruz. İlk olarak kulübümüze önemli katkılarda bulunmuş merhum üyemiz Enver Bakioğlu adına düzenliyoruz. Geniş katılımlı ve oldukça çekişmeli maçlara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Amacımız Türk tenisine katkıda bulunmak.” dedi.

