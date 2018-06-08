HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, plak kültürünün yeniden canlanma aşamasında olduğunu belirten ikili, “Şarkıları plaktan dinlemek çok keyifli ve özel bir duygu. Hadi Elazzi, bize plak basacağını söylediğinde çok sevindik. Plak kültürü yeniden canlanıyor, bu kültüre sahip çıkılmalı” dedi.

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