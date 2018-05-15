Vejle-Kolding - Fredericia maçı istatistikleri

Danimarka 1.Lig maçında Vejle-Kolding ile Fredericia, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Vejle-Kolding 59 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Fredericia 42 puanda ve 6. sırada. Vejle-Kolding son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fredericia, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Vejle-Kolding kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Fredericia kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Vejle-Kolding önceki hafta Fremad Amager mücadelesinde 1-0 yenildi.

Fredericia ise Skive IK karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Vejle-Kolding, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Vejle-Kolding, kendi sahasında 23 gol attı, 11 gol yedi.

Fredericia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fredericia, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.