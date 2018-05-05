Vejle-Kolding - LFA düellosu

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Vejle-Kolding, 06 Mayıs 2018 Pazar günü LFA takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:45. Vejle-Kolding 53 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken LFA 36 puanda ve 8. sırada. Vejle-Kolding son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. LFA, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vejle-Kolding kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, LFA sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vejle-Kolding son hafta oynanan Fremad Amager maçında 1-0 yenildi.

LFA ise Herfolge Koge karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Vejle-Kolding, 21 gol attı ve 10 gol yedi.

LFA ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. LFA, 20 gol atarken 30 gol yedi.