Velez Sarsfield - Argentinos Juniors maç önü

Velez Sarsfield ve Argentinos Juniors, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Velez Sarsfield 37 puanla 14. sırada, Argentinos Juniors 40 puanla 11. sırada bulunuyor. Velez Sarsfield son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Argentinos Juniors, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 587 kodlu maçı oynayanlar; Velez Sarsfield galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Argentinos Juniors galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Velez Sarsfield son hafta oynanan Patronato maçında 0-0 berabere kaldı.

Argentinos Juniors ise Atletico Rafaela karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Velez Sarsfield, 15 gol attı ve 16 gol yedi.

Argentinos Juniors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Argentinos Juniors, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.