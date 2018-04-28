Velez Sarsfield - Banfield maç önü

Arjantin Premier Lig maçında Velez Sarsfield ile Banfield, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:15. Velez Sarsfield 28 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Banfield 31 puanda ve 16. sırada. Velez Sarsfield, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Banfield, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 370. İddaa'da Velez Sarsfield kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Banfield kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Velez Sarsfield son hafta oynanan Banfield maçında 0-1 yenildi.

Banfield ise Velez Sarsfield maçında 0-1 kazandı.

Velez Sarsfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Velez Sarsfield, kendi sahasında 14 gol attı, 16 gol yedi.

Banfield, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Banfield, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.