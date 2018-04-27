Velez Sarsfield - Banfield maç önü

Velez Sarsfield ve Banfield, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. 28 puanlı Velez Sarsfield 19. sırada bulunuyor, Banfield 31 puana sahip ve 16. sırada. Velez Sarsfield, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Banfield, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 370. İddaa'da Velez Sarsfield kazanır 1.75, berabere biter 2.90, Banfield kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Velez Sarsfield önceki hafta Banfield mücadelesinde 0-1 yenildi.

Banfield, Velez Sarsfield karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Velez Sarsfield, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Velez Sarsfield, kendi sahasında 14 gol attı, 16 gol yedi.

Banfield, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Banfield 13 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.