Beşiktaşlı Veli Kavlak'tan iddialara cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Kamuoyunda bir süredir yer alan 'Veli Kavlak futbolu bıraktı' haberlerine tepki gösteren Kavlak, "Futbolu bıraktığıma dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." şeklinde bir açıklama yaptı.