Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferans sporu ileriye taşıyacak, ufuk açıcı fikirler, projeler ve girişimleri bir araya getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Veli Ozan Çakır, "Spor sektöründe özellikle uluslararası alanda Türk firmalarının, markalarının daha aktif olmasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda yerli teknolojilerin, üretimin teşvik edilmesinden yanayız. Temel motivasyonumuz hem spor endüstrisinde Türkiye'nin pazar payını arttıracak, Türk ekonomisini önemli yere getirecek aktörlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi hem de bu bağlamda nitelikli iş gücünün ülkemizde oluşturulması. Ülke olarak büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliğini final oylamasında kaybettik. Şu anda ise 2026 Kış Olimpiyatları'na Erzurum şehriyle güçlü ve etkili bir adayız. Türkiye'ye yakın dönemde bu tür bir organizasyon mutlaka gelecek. Bunu öngörüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda nitelikli iş gücünün şimdiden oluşması gelecekteki projeleri çok daha kolaylaştıracak. Bununla beraber tüm bu büyük organizasyonlarda kullanılan başta dijital çözümler olmak üzere birçok alanda Türk üretimini desteklemek, teşvik etmek istiyoruz" diye konuştu.





"2024 İÇİN EN UYGUN ÜLKE OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı hakkında da konuşan Dr. Çakır, "Türkiye zaten güçlü bir futbol ülkesi. Dünya ve Avrupa Kupalarında başarıları bulunan, kulüplerinin Avrupa'da başarılar elde ettiği, sporcuları hem ülke içinde hem yurtdışında büyük takımlarda oynayan ve federasyonu güçlü bir ülkeyiz. Sunumları oluşturan, hazırlıkları yapan ekip de oldukça donanımlı. Rakibimiz Almanya. Onlar da futbol konusunda oldukça önemli bir geçmişe sahip. Ama Türkiye kendi öznel hikayesini ortaya koyup, artılarını başarılı bir iletişim kampanyasıyla öne çıkartıp Euro 2024 için de en uygun ülke olduğunu gösterecektir" dedi.

Programın bir diğer açılış konuşmasını yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise, "Aslında hepimiz inovasyon, dijital dönüşüm, nesnelerin interneti gibi kavramları kullanıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama gözlemleyebildiğim kadarıyla bunun esas eksenini bir bilinmezlik ve öngörülemezlik oluşturuyor. Bütün bunları tartışırken, bu kavramları ele alırken insanı da hazırlıyoruz. Belki de bu bilinmezlik ve öngörülemezliğin en önemli ögesi insanın bütün bu süreçlere, teknolojinin nasıl gelişeceğine ayak uyduracağı konusu" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından "Avrupa Spor İnovasyon Ve Startup Ekosistemi", "Spor ve Medyada Dijital Spor İletişimi", "Sporda Veri Kullanımı Ve Analizi", "Spor Startuplarının Yatırımcı Sunumları" gibi başlıkların ele alındığı sunumlarla devam eden etkinlik pek çok yerli ve yabancı konuk ve konuşmacıyı bir araya getirdi. Konferansta, sporda yaşanan dijital dönüşümü takip etmeyi ve bu alandaki iş fırsatlarını aktif kullanmayı amaçlayan girişimciler, yatırımcılar, marka yöneticileri, sporcular, kulüp ve federasyon temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar gün boyunca Türkiye ve Avrupa'dan uzman konuşmacılar ile spor, pazarlama ve startup dünyası bir araya gelerek bu alandaki iş ve proje fırsatlarını tartışma şansı buldu.