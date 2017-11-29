Veliaht Prens oylamada Trump'ı geride bıraktı!

Time dergisinin her yıl belirlediği "Yılın İnsanı" listesi için düzenlenen ankette, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ilk sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz yıl ödülün sahibi olan ve geçtiğimiz günlerde bu ödülü 'muhtemelen' kendisinin alacağının bildirildiğini, ancak kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine, Trump ile Time dergisi ile bir polemik yaşanmıştı. Ancak oylamanın devam eden sonuçları farkı ortaya koyuyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, % 14 oy ile ilk sırada yer alırken, Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da altında kalarak, % 3 oy ile 19'uncu sırada...

Muhammed Bin Selman, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi birçok ismi geride bıraktı.

Anket 4 Aralık'ta sona erecek. Time editör kurulunun son halini vereceği liste, 6 Aralık'ta açıklanacak.

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