Veliaht Prens Selman: Dini değerlerimizin terörle anılmasını kabul etmeyeceğiz!

Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu Savunma Bakanlarının birinci toplantısı başkent Riyad'da başladı.

Koalisyon üyesi 41 ülkenin Savunma Bakanlarının katılımıyla Riyad'da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını, ev sahibi sıfatıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdulaziz yaptı.

Bu toplantıyla terörle mücadele konusunda güçlü bir iradenin ortaya konulacağını belirten Bin Selman, "İslam ülkelerindeki sivillerin terörize edilmesini ve dini değerlerimizin terörle birlikte anılmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Konuşmasında cuma günü Mısır'da düzenlenen terör saldırısına da değinen Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Mısır'daki Ravda Camisine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle kardeş Mısır'a başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin de üye olduğu koalisyonun bugün başlayan toplantısına Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli katılıyor.

KOALİSYONUN AMACI

Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu'nun kuruluşu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman'ın ikinci veliaht olduğu dönem olan 14 Aralık 2015'te yapılan bir açıklamayla duyurulmuştu.

Bu konuda, Türkiye dahil 34 ülkenin katılımıyla 15 Aralık 2015'te yayımlanan ortak açıklamada, üye ülkelerin terörle mücadele için Suudi Arabistan önderliğinde askeri bir ittifak oluşturmaya ve Riyad'da bir müşterek harekat merkezi kurmaya karar verdiği belirtilmişti.

Üye sayısının 41'e ulaştığı koalisyonda, Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gambiya, Gabon, Gine, Gine Bissau, Katar, Komorlar Birliği, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda, Umman, Ürdün ve Yemen bulunuyor.

GÖREV SAHASI

Koalisyon, radikalizm ve terörizmi ideolojik olarak itibarsızlaştırmayı, İslam'ın suistimal edilmesine karşı ortak söylem belirlemeyi, karşılıklı bilgi ve istihbarat paylaşımını yoğunlaştırmayı ve bu alanlarda dayanışma ve işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

Koalisyonun görevlerini ise terörle mücadelenin düşünce alanında ve medya aracılığıyla gerçekleştirilmesi, finansmanının engellenmesi ve terörle mücadelede askeri operasyonların eş güdümlü olarak yapılması oluşturuyor.

Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu'nun savunma bakanları ilk kez bir toplantıda bir araya geliyor.

Muhammed bin Selman