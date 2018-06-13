İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda geçen pazar günü eşine az rastlanır bir kaza yaşandı. Yarisdergisi.com’un haberine göre, Veliefendi Hipodromu’nda sabah antremanı için piste çıkan 3 yaşındaki safkanlardan Şahin Uluç’a ait “Babaarif”, Kamel Adem Dede’ye ait “Tlos”, Mehmet Öksüz’e ait “Haliç Boğası” ile Selim Baybaşin’e ait 4 yaşındaki İngiliz safkanı “Star Win” adlı safkanlar, rutin antrenman yapıyordu.

En son 3 Haziran’da yarışan Haliç Boğası’nın, bugüne kadar sahibine 2 bin 700 lira kazandırdığı öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre atlar bitime kadar sorunsuz ilerledi. Bitime kısa bir mesafe kala, Arap safkanı Babaarif, bir anda yavaşlayıp diğer atların önüne doğru döndü. Geriden gelen “Haliç Boğası” adlı at, büyük bir hızla Babaarif’e çarptı. Yerde hareketsiz kalan İngiliz tayı Haliç Boğası, hipodromdaki veteriner ve seyislerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tribünde idmanları izleyen kondisyonerlerin gözü önünde gerçekleşen kazada yere düşen jokeyler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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