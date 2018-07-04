Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tercihlerin başladığı 2 Temmuz günü e-okul ekranını açtı. Bu ekrandan veliler önce yerel yerleştirme tercihi için okul seçebildi. Bu adımdan sonra da sınavla öğrenci alacak okulların ekranı açıldı.

Ancak veliler iki gündür e-okul sistemini çözmeye, hataların nereden kaynaklandığını anlamaya çalışıyor. Çünkü tercih yapmak istediklerinde sürekli “hata” ile karşılaşıyor. Birçok veli saatlerce ekran başında bekleyerek, kayıt alanındaki ve komşu alanlardaki okulları görmeye çalıştı. Buna rağmen birçok veli tercih ekranından işlem yapamadı. Birçok velinin karşısına ise kendi kayıt alanı dışında komşu ve “diğer alanlardan” okul tercihi çıkmadı. Ekranda “tercih edebileceğiniz okul yok” yazısı görüldü.

Özellikle Anadolu’nun ilçelerindeki velilerden tercih edebilecekleri okullarla ilgili çok sayıda şikâyet geldi. Veliler, “Her okul türünden 3’er tane olmak üzere toplam 9 okuldan 5 tane tercih yapabileceğimiz söylendi. Ancak karşımıza yalnızca bir Anadolu lisesi çıkıyor. Geri kalanları ya meslek ya da imam hatip seçmek zorunda mı kalacağız?” diyor.

Tercihlerin başladığı gün sınavla öğrenci alacak aralarında Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş Erkek, Cağaloğlu gibi Türkiye’nin en yüksek puanlı liselerinin de olduğu okulların yüzdelik dilimleri açıklandı. Ama birkaç saat sonra bu yüzdelik dilimler de kaldırıldı. Dün sabah ise tekrar okulların listesi açıldı. Ama bu kez de okulların yüzdelik dilimleri kaldırıldı. Yalnızca okulların kontenjanlarına yer verildi. İki gündür e-okul üzerinden tercih yapmaya çalışan veliler bu kez de “Yüzdelik dilimler neden verilmiyor, çocukların tercihlerini yaparken hangi kriteri dikkate alacağız” diyor.