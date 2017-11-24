Velizar Chernokozhev Halkbank'ta

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı pozisyonunu Bulgar oyuncu Velizar Chernokozhev'le güçlendirdi. 2.15 cm boyunda ve 110 kilo ağırlığındaki genç oyuncu 23 Nisan 1995 doğumlu.

Smaç yüksekliği 3.65, blok yüksekliği ise 3.40 cm olan, geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Perugia ile Şampiyonlar Ligi'nde ikincilik sevinci yaşayan Velizar Chernokozhev, son olarak Bulgaristan'ın Dobrrujca Dobric takımında forma giyiyordu.