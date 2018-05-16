Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu'nda yer alan Vardiya projesi için geri sayım başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu’nda, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda, bienali bir öğrenme ve birlikte üretme platformuna dönüştürecek Vardiya projesi yer alıyor.

Küratörlüğünü mimar Kerem Piker’in, yardımcı küratörlüğünü Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün’ün üstlendiği Vardiya projesi kapsamında bienal süresince haftalık vardiyalar hâlinde Venedik’e gidecek mimarlık öğrencileri bienalin bu yılki teması Freespace/Serbestmekân kavramı çerçevesinde geniş katılımlı bir projeye dahil olacak.

Vardiya projesi için yapılan açık çağrıya 29 ülkeden başvuran 452 mimarlık öğrencisi arasından seçilen 122 öğrenci, Türkiye Pavyonu’nda düzenlenecek kamuya açık bir dizi etkinlik ve atölye çalışmasına katılacak ve pavyonun aktif bir parçası olacak. Vardiya projesi bu kurgusu ile bienali mimarlık öğrencileri için ulaşılabilir kılarken, Türkiye Pavyonu’nu da salt bir sergi alanı olmanın ötesinde bir buluşma, karşılaşma ve üretim mekânı olarak konumluyor.

Türkiye Pavyonu, dünyadaki güncel mimarlık konularını merkezine alan, korku filmlerinden kent-çocuk ilişkisine, yapay zekâdan zanaata farklı temalar etrafında düzenlenecek 13 atölye çalışması ile canlı yayınlanacak 50 dijital yuvarlak masa oturumu ve 6 konuk konuşmacı sohbetiyle bienalin açık kalacağı 25 hafta boyunca, yaşayan bir öğrenim ve üretim platformuna dönüşecek.

TÜRKİYE PAVYONU'NUN İLK KONUĞU EMRE AROLAT

Türkiye Pavyonu, Vardiya projesi kapsamında bienal süresince, Emre Arolat, Eva Franch Gilabert, Juhani Pallasmaa, Jan Boelen ve Refik Anadol gibi mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerini konuk konuşmacı olarak ağırlayacak.

Atölye katılımcılarıyla tüm bienal ziyaretçilerine açık olacak konuşmaların ilkinin konuğu mimar Emre Arolat olacak. Emre Arolat bienalin ilk hafta sonunda, Türkiye Pavyonu’nda 27 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te bir sohbet gerçekleştirilecek. Konuşma, Vardiya’nın YouTube kanalından da canlı izlenebilecek.

Bienal süresince konuk konuşmacıların yanı sıra, farklı alanlardan isimlerin katılımıyla 50 çevrimiçi yuvarlak masa oturumu da gerçekleştirilecek. Aralarında Bernard Khoury, Andrew Kovacs, Han Tümertekin ve Cynthia Davidson gibi mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin bulunduğu konuşmacılar, oturumlarda atölye katılımcılarıyla beraber “Bienal ne için var?”, “Bienal kimin için var?” ve “Bienal ne işe yarar?” sorularını irdeleyecek.

Vardiya Etkinlikleri YouTube Kanalı ve Blog Üzerinden Canlı Takip Edilebilecek

Vardiya süresince gerçekleştirilecek tüm atölye ve üretimler vardiyaxpress.com adresinden takip edilebilecek. 27 Mayıs’ta başlayacak ilk atölyeyle beraber Vardiya’nın güncel programı, katılımcılarının üretimleri, çeşitli yazılar, konuk konuşmacıların konuşmaları, dijital yuvarlak masa oturumları gibi projeye dair pek çok bilgi ve habere vardiyaxpress.com adresi üzerinden erişilebilecek.

Vardiya Daha Başlamadan Uluslararası Basının ‘Merak Edilen Pavyonlar’ Listelerinde

Türkiye Pavyonu, Venedik Mimarlık bienalini bir sergi alanı olmaktan öteye taşıyan yaklaşımı ile şimdiden uluslararası basının dikkatini çekmeye başladı. Vardiya, dünyaca ünlü Wallpaper dergisi tarafından hazırlanan “bienalde ana sergi dışında görülmesi gereken sergiler” listesinde yer alan 13 ülke pavyonundan biri oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin internet sitesinde yer alan kültür takviminde ise Vardiya kapsamında gerçekleştirilecek atölye, konuşma ve etkinliklerin duyurusuna yer verildi. Dünyanın en önemli mimarlık yayınlarından Archdaily’nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni David Basulto ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “görmek için en çok heyecanlandığı” projeler arasında Vardiya’yı da saydı.

Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu

Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi bu yıl 26 Mayıs – 25 Kasım 2018 tarihleri arasında Yvonne Farrell ve Shelley McNamara’nın küratörlüğünde Freespace / Serbestmekân başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Bienalde bu yıl 71 katılımcının eserlerinin sergileneceği ana serginin yanı sıra Arsenale ve Giardini’de Türkiye Pavyonu’nun da aralarında bulunduğu 63 ülkenin sergileri yer alıyor. Türkiye Pavyonu, bienalin ana mekânlarından Arsenale’deki Sale d’Armi binasında bulunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü Türkiye Pavyonu, Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, TC Dışişleri Bakanlığı himayesinde ve Tepta Aydınlatma’nın aydınlatma desteğiyle düzenleniyor.