Venezia - Foggia karşılaşma önü

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Venezia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Foggia takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Venezia 63 puanla 5. sırada, Foggia 54 puanla 9. sırada bulunuyor. Venezia, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Foggia, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 279. İddaa'da Venezia kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Foggia kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Venezia önceki hafta Foggia mücadelesinde 2-4 yenildi.

Foggia, Venezia karşılaşmaında 2-4 kazandı.

Venezia, evinde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 12 gol yedi.

Foggia, dış sahada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Foggia 33 kez gol sevinci yaşadı, 34 kez topu ağlarında gördü.