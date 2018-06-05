Venezia - Palermo sahaya çıkıyor

İtalya Serie B Yükselme Play Off Yarı Final maçında Venezia ile Palermo, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Ev sahibi Venezia, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Palermo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 496 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Venezia kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Palermo sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Venezia önceki hafta Pescara mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Palermo ise Salernitana maçında 0-2 kazandı.