Venezia - Perugia karşılaşma önü

İtalya Serie B Yükselme Play Off Çeyrek Final maçında Venezia ile Perugia, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. Venezia, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Perugia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Venezia kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Perugia kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Venezia son hafta oynanan Entella maçında 0-0 berabere kaldı.

Perugia ise Carpi karşılaşmasında 5-0 kazandı.