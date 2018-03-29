Venezuela'nın Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da bir polis karakolunda isyan çıktı. Ateşe verilen karakolda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

Reuters Haber Ajansı'nın hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre ilk belirlemelere göre 68 kişinin öldüğünü açıklandı.

Ayrıntılar gelecek...

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