Venezuela'da üç muhalefet partisine seçimlere katılım yasağı

- AFP

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki üç büyük muhalefet partisinin, Pazar günü yapılan belediye seçimlerini boykot etmeleri nedeniyle, 2018'deki başkanlık seçimlerinin katılımının yasaklandığını açıkladı.

Maduro, sadece Pazar günkü seçimlere katılan partilerin gelecek yılki başkanlık seçimlerinde aday gösterebileceğini söyledi.

Önce Adalet, Halk İradesi ve Demokratik Eylem partileri, seçim sisteminin taraflı olduğunu belirterek belediye seçimlerini boykot etmişti.

Partiler, "seçimin Maduro'nun diktatörlüğüne hizmet ettiğini" belirtmişti.

Maduro ise seçim sisteminin güvenilir olduğu konusunda ısrar ediyor.

Seçimlerde, 300'den fazla şehir ve ilçenin belediye başkanları belirlendi.

- EPA

Maduro'nın liderliğindeki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin belediye seçimlerini yüksek oy oranlarıyla kazanması bekleniyor.

BBC'nin Venezuela'daki muhabiri Katy Watson, Maduro'nun kriz içindeki muhalefet yönelik "böl ve yönet" stratejisi izlediğini, bu son adımın da bu stratejisinin parçası olduğunu belirtiyor.

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi 18 yıldır iktidarda bulunuyor. Eski devlet başkanı Hugo Chavez'in yerine ölümünden sonra Maduro geçmişti.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede son yıllarda ekonomik kriz derinleşmiş durumda.

Maduro yanlıları, partilerinin, uygulanan sosyal politikalarla ülkedeki yoksulluğun giderilmesi yönünde büyük bir aşama kaydettiğini belirtirken muhalefet ise partinin Venezuela'nın demokratik kurumlarını zayıflattığını ve ekonomiyi yanlış yönettiğini öne sürüyor.

Venezuela piyasaya yeni bir sanal para birimi sürecek

Venezuela'da muhalefet liderlerine 'vatan hainliği' suçlamasından soruşturma açılabilecek

7 soruda Venezuela'da tartışma yaratan Kurucu Meclis