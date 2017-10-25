Venezuela'da yemin krizi muhalefeti böldü!

Venezuela'da muhalefetin önde gelen isimlerinden Henrique Capriles, muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyondan ayrıldığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre Capriles, yeni seçilen 4 muhalif valinin, Kurucu Meclis'te yemin etme kararını protesto için Demokratik Birlik için Yuvarlak Masa İttifakından (MUD) ayrılma kararı aldığını belirtti.

Eyalet valilerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde hükümet, 23 eyaletin 18'inde oyların çoğunluğunu alırken, MUD 5 eyalette başarılı olmuştu. MUD'dan seçilen 5 validen 4'ünün Kurucu Meclis'te yemin edeceklerini açıklamalarının ardından Capriles, artık MUD'un "bir parçası olmayacağını, zira bunun bir kavram ya da bir vizyon olarak birlik oluşturmadığını" söyledi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'te yemin etmeyi reddeden valilerin göreve başlamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Halk, 15 Ekim'de ülkedeki 23 eyalet valisinin belirleneceği seçimler için sandık başına gitmişti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Maduro, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, sonuçları "Chavezimin zaferi" sözleriyle nitelendirmiş, muhalefete de sonuçları kabul etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet partileri koalisyonu MUD ise oy sayımının doğru yapıldığından şüphe ettiklerini belirtmişti.

Venezuela'da, muhalefetin karşı çıkmasına ve uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen 30 Temmuz'da anayasanın yeniden yazılması için Kurucu Meclis temsilcilerinin belirlenmesine yönelik seçim yapılmıştı. Seçime itiraz eden muhalifler, sonuçları tanımayacaklarını açıklamıştı.