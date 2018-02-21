ABD’nin ticari yaptırımları nedeniyle zor günler yaşayan Venezuela, resmi para birimi bolivarın değerinin tarihin en düşük seviyesine inmesiyle enflasyonla karşı karşıya kaldı. Maduro tarafından tanıtılan petro kripto para biriminin, ülkeye ihtiyaç duyduğu ekstra kaynağı sağlaması ve ekonomisine katkıda bulunması umuluyor.

Blok zinciri uzmanları, petro için büyük talep olmayacağına işaret etmiş, ABD ise ticari yaptırımları hatırlatarak vatandaşlarının petro satın almamaları gerektiğini belirtmişti.

Maduro, satışa çıktığı ilk gün 735 milyon dolar değerinde petro satın alan yatırımcılar hakkında detay vermezken, yerli kripto para biriminin petrol satışlarında ve turizm sektöründe de kullanılabileceğini açıkladı.

İsteyenler petro madenciliği yaparak kripto paraya sahip olabilecek.

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Petro ön satışlarının başlamasıyla, kripto para biriminin web sitesi de yayına girdi. Bu web sitede ziyaretçilere dijital cüzdan almaktan, kripto paraya yatırım yapmaya kadar birçok bilgi veriliyor.

Venezuela’nın kripto para yöneticisi Carlos Vargas, petro için Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa’dan yatırımlar beklediklerini söyledi.

Venezuela toplam 100 milyon adet petro basmayı planlıyor ve bunların toplam değeri 6 milyar doları aşkın olacak.

Maduro, Petro para biriminin fiyatının bir varil Venezuela ham petrolüne göre belirlendiğini belirtti. Öte yandan, daha önce petronun Ethereum ağına bağlı olacağı açıklanmış ancak daha sonra bundan vazgeçilmişti.

Kripto paranın ön satışında, 38,4 milyon adet petro yüzde 60 indirimle özel yatırımcılara satıldı. Petro önümüzdeki ay tüm yatırımcılar tarafından satın alınabilir hale gelecek.