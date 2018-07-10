Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Türkiye'ye geldi. Maduro, hayranı olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin setini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Arabasını yol boyunca kendisi kullanan Maduro, dizideki "Alp" karakterleri tarafından at üstünde karşılandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı Twitter üzerinden takipçilerine duyurdu.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Venezüella Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro, Diriliş Ertuğrul dizimizin setini ziyaret etti. Kendisi de Diriliş Ertuğrul hayranı olan Sayın Maduro'ya Türk mutfağının seçkin yemeklerinden ikram ettik.'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kayı Bayrağı ve çift başlı kartal simgesinin bulunduğu yüzük ile çekildiği fotoğrafları paylaşan Devlet Başkanı Maduro'nun Diriliş Ertuğrul dizisinin sıkı takipçisi olduğunu bu vesileyle öğrenilmişti.

KILIÇ HEDİYE EDİLDİ

Yapımcı Mehmet Bozdağ da dizinin 65 ülkede yaklaşık 1,5 milyar seyirciye ulaştığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Setimiz her ne kadar tatilde olsa da onun (Nicolas Maduro) için güzel bir atmosfer kurduk. Geldi bizimle beraber yemek yedi, ziyaret etti ve gerçekten diziyi hayranlık derecesinde seyrediyor. Neredeyse hiçbir sahneyi kaçırmamış, bu da bizi mutlu etti. Her şeyden evvel bizim kahraman ecdadımızın hikayesinin dünyanın dört bir yanında bu kadar sevilerek izleniyor olması, bize hem yaptığımız iş hususunda, hem de gelecek perspektifimiz noktasında, nasıl hareket etmemiz gerektiği hususunda yol haritası belirliyor."

Bu tip olayların kendilerini motive ettiğini vurgulayan Bozdağ, "Marifet iltifata tabidir ve her şeyden önemlisi şu; bir medeniyetin, Osmanlı’nın hikayesini anlatıyoruz. Bu öyle güzel, güçlü, kutsal bir hikaye ki dünyanın dört bir yanında bütün gönüllere sirayet edebiliyor. Beni mutlu eden bu. Anlatma gayemiz bu, hikaye yapma gayemiz bu. Herhangi bir dizi yapsaydım ve bu kadar ilgi görseydi, bu kadar mutlu olur muydum derseniz; olmazdım. Çünkü 'Diriliş Ertuğrul' bir dizinin ötesinde bir şey, bir ruh, bir mefkure, bir hayal ve dünyaya bir mesajı var. Bu mesaj da her gönülde yer buluyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela kabinesinde 6 bakanın da eşlik ettiği Nicolas Maduro'ya, ziyaretin ardından bir kılıç hediye edildi ve Maduro, dizi setinden yine kendi kullandığı araçla ayrıldı.