Ver Elini Aşk 4. bölüm fragmanında Kiraz'ın gelişi tüm ev halkını şaşırtıyor!

Kadrosunda Ali İl, Sevda Erginci ve Köksal Engür gibi isimlerin yer aldığı Ver Elini Aşk, 4. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Kiraz’ın gelişi tüm ev halkı için büyük şaşkınlık yaratıyor. İşte Ver Elini Aşk 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

EMİN AĞA VE KAAN BÜYÜK PANİK İÇİNDE

Kanal D'de yayınlanan Ver Elini Aşk'ın 4. bölümünde;

Ayperi, ablasına kavuşmanın ve bir an önce onunla konuşmanın hayalini kurarken; Emin Ağa ve Ayten Teyze, Kiraz’ı susturmanın kendilerince bir yolunu bulur.

Lalin samanlıkta kilitli kalan Oğuz’u dışarı çıkarmak için uğraşır. Lalin ile Oğuz’un ayrılık vakti gelse de gelişen olaylar onların birbirinden kopmalarına engel olur.

Diğer tarafta Fedai ve Mine’nin başı büyük beladadır. Ablasına kavuştuğuna göre bir an önce köye dönme planı yapan Ayperi’yi kalmaya ikna etmek hiç de kolay olmayacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE EMİN AĞA PLANINI UYGULAMAYA KOYDU

Ver Elini Aşk'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 3. bölümünde;

Kaan'la, Ayperi arasında geçen kavga Kaan’ın, Ayperi’yi işten kovması ile sonuçlanmış ve ikisi de ayrı ayrı yollara savrulmuştur. Her ne kadar Ayperi’ye çok kızgın olsa da Kaan’ın vicdanı onun sokakta kalmasına razı gelmez.

Diğer tarafta gerçeklerin farkına varan Emin Ağa, Kaan ve Ayperi ile ilgili bir plan kurar ve hemen uygulamaya koyulur. Emin Ağa’nın tuzağına düşen Kaan, Ayperi’yi ikna etme yolları arar. Diğer yandan Ayperi’den ablası Kiraz ile ilgili gerçekleri öğrenen Mesut, yaşadığı tesadüf ile Ayperi’ye unutamayacağı bir sürpriz yaşatır.

VER ELİNİ AŞK OYUNCULARI

Ali İl (Kaan Tuğlu karakteri)

Sevda Erginci (Ayperi Erdem karakteri)

Gülsün Sare Fil (Sue Ellen karakteri)

Köksal Engür (Emin Tuğlu karakteri)

Ver Elini Aşk

Ver Elini Aşk 4. bölüm fragmanı

Ver Elini Aşk yeni bölüm fragmanı