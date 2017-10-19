Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Ali İl ile Sevda Erginci'nin paylaştığı Ver Elini Aşk, 7. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen binlerce vatandaş, merakla "Ver Elini Aşk 7. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. İşte Ver Elini Aşk 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
AYPERİ, KAAN'I HAPSE GİRMEKTEN KURTARIYOR
Ali İl'in Kaan Tuğlu, Sevda Erginci'nin Ayperi Erdem karakterini canlandırdığı Ver Elini Aşk dizisi, 7. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. İşte Ver Elini Aşk 7. bölüm özeti;
Ayperi, hayatının en büyük fedakarlığını yaparak Emin Ağa’dan aldığı 500 bin dolar ile Kaan’ı hapse girmekten kurtarır.
Ayperi’nin bu iyiliği karşısında etkilenen Kaan, kendini farklı duygular içinde bulur. Adını koyamadığı bu duygunun aşk olup olmadığını bilemeyen Kaan’ın kafası iyice karışır. Lalin’in “30 Yaşından Önce Yapılacaklar” listesinin son maddesi Oğuz’u derinden sarsar. Lalin’i köşeye sıkıştırarak son maddenin neden 30 yaşı görmek olduğunu sorgulayan Oğuz, duyacağı cevap karşısında hayatının şokunu yaşayacaktır.
Bu sırada Emin Ağa ve Ayten, Ayperi ve Kaan’ı yakın markaja alır. İkili arasındaki en ufak bir yakınlık, Emin Ağa’nın gönlündeki düğünü yapması için bir işaret olacaktır. Ancak, beklenmedik anda yaşanan sürpriz bir gelişme, herkesin planlarını alt üst edecektir.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ver Elini Aşk dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 6. bölümünde;
Sue’nun ilk defa “baba” demesiyle dünyalar Kaan’ın olur. Hayatının en mutlu anını yaşayan baba-kızın mutluluğu, Kaan’ın bulutların üzerinden inip gerçeğe dönmesiyle yarım kalır. Çünkü, ortada Kaan’a kurulmuş büyük bir tuzak vardır ve Kaan, şirketin hesabından kendi hesabına 500 bin dolar geçirmediğini kanıtlamak zorundadır.
Zamanla yarışan Kaan’ın yardımına Lalin, Mesut ve Oğuz yetişir. Dörtlü bu işi çözmeye çalışırken, Ayperi’nin ise daha büyük derdi vardır. Kaan’la imam nikahıyla evlenen Ayperi, Kaan’ın onu boşamasını ister. Ayperi’nin bu isteği, başı belada olan Kaan’ı çıldırtır ve iş inada biner.
Ayperi Sue bebeğe diş buğdayı yapmak için kolları sıvar…Bu sırada Emin Ağa’nın kapısına dayanan beklenmedik misafirler herkes için büyük bir sürpriz olur.
VER ELİNİ AŞK OYUNCULARI
Ali İl (Kaan Tuğlu karakteri)
Sevda Erginci (Ayperi Erdem karakteri)
Gülsün Sare Fil (Sue Ellen karakteri)
Köksal Engür (Emin Tuğlu karakteri)
- Ver Elini Aşk
- Ver Elini Aşk 7. bölüm fragmanı
- Ver Elini Aşk oyuncuları
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