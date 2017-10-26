Kadrosunda Ali İl, Sevda Erginci ve Köksal Engür gibi isimlerin yer aldığı Ver Elini Aşk, 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü öncesinde izleyiciler merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Peki Ver Elini Aşk 8. bölümde neler yaşanacak? İşte Ver Elini Aşk 8. bölüm fragmanı ve özeti...
Ali İl'in Kaan Tuğlu, Sevda Erginci'nin Ayperi Erdem ve Köksal Engür'ün Emin Tuğlu karakterini canlandırdığı Ver Elini Aşk dizisinin 8. bölümü bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu. İşte Ver Elini Aşk 8. bölüm fragmanı ve özeti...
Gerçekte Kaan’ın istemediği kız Sultan olduğunu öğrenmesi, Ayperi’yi yıkmıştır. Ancak Kaan, Ayperi’nin peşini bırakmamaya kararlıdır ve ne olursa olsun Ayperi’yi eve geri götürmek için uğraşır. İkili arasındaki aşk kıvılcımı giderek artarken Lalin ve Oğuz da "30 Yaşından Önce Yapılması Gereken 100 Şey" listesindeki maddeleri yapmaya başlarlar.
Bu sırada Ayperi ve Kaan’a oyun oynayan Emin Ağa ve Asım Ağa’yı ise, daha büyük bir oyunun içine sürüklenecektir. Havadaki aşk kokusu artarken, kız isteme merasiminde ise işler yeniden iyice kızışacaktır.
Ver Elini Aşk'ın geçtiğimiz hafta yayınlanan 7. bölümünde Ayperi, hayatının en büyük fedakarlığını yaparak Emin Ağa’dan aldığı 500 bin dolar ile Kaan’ı hapse girmekten kurtarmıştı.
Ayperi’nin bu iyiliği karşısında etkilenen Kaan, kendini farklı duygular içinde bulur. Adını koyamadığı bu duygunun aşk olup olmadığını bilemeyen Kaan’ın kafası iyice karışır. Lalin’in “30 Yaşından Önce Yapılacaklar” listesinin son maddesi Oğuz’u derinden sarsar. Lalin’i köşeye sıkıştırarak son maddenin neden 30 yaşı görmek olduğunu sorgulayan Oğuz, duyacağı cevap karşısında hayatının şokunu yaşayacaktır.
Bu sırada Emin Ağa ve Ayten, Ayperi ve Kaan’ı yakın markaja alır. İkili arasındaki en ufak bir yakınlık, Emin Ağa’nın gönlündeki düğünü yapması için bir işaret olacaktır. Ancak, beklenmedik anda yaşanan sürpriz bir gelişme, herkesin planlarını alt üst edecektir.
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