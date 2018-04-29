Veracruz - Cruz Azul maçı istatistikleri

Meksika Liga MX Clausura heyecanı devam ediyor. Veracruz, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Cruz Azul takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Veracruz 18 puanla 14. sırada, Cruz Azul 19 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Veracruz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cruz Azul, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 652 kodlu maçı oynayanlar; Veracruz galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Cruz Azul galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Veracruz son haftadaki Club Tijuana müsabasında 1-0 yenildi.

Cruz Azul ise Leon maçında 1-2 kazandı.

Veracruz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Veracruz, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Cruz Azul ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cruz Azul, 10 gol atarken 12 gol yedi.