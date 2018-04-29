Veracruz - Cruz Azul maçı istatistikleri

Veracruz ve Cruz Azul, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Veracruz 18 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Cruz Azul 19 puanda ve 13. sırada. Veracruz, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cruz Azul, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 652 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Veracruz kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Cruz Azul sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Veracruz son hafta oynanan Club Tijuana maçında 1-0 yenildi.

Cruz Azul ise Leon maçında 1-2 kazandı.

Veracruz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Veracruz, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Cruz Azul, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruz Azul 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.