Bakanlar Kurulu, Pazartesi günü toplanmış ve toplantının ardından Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulunmuştu. Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada vergi affı gibi birçok vatandaşı ilgilendiren bir konuda müjdeyi verdi. Peki vergi affı kimleri kapsıyor? İşte 2018 vergi affı detayları...

VERGİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Başbakan Binali Yıldırım ''Birinci madde esnaflarımızı ve sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılanma. Bununla ilgili maliye ile ilgili işi olan gümrükle işi olan vatandaşımız, il özel idareler kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Bunlar nelerden oluşuyor vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları yeniden yapılandırılacak.Köprü, otoyol ve kaçak geçişler kısaca vatandaşın devlet kurumları ile arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor, vatandaşla el sıkışılıyor.'' diye konuştu.

Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz. İşletme kayıtlarının düzenlenmesine imkan veriyoruz. Kanundan yararlanmak için vatandaşlarımız Temmuz ayının sonuna kadar müracaat edecek ve 36 ay içinde borçlarını ödeyecekler. Peşin ödemede de indirimler var. Gecikme faizinin yüzde 90'ını ödemeyecekler, sadece yüzde 10'unu ödemek suretiyle hesabı kapatmış olacaklar. BAĞ-KUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflar var bunun da önünü açıyoruz."

GEÇMİŞ 5 YILA AİT VERGİ DÜZENLEMESİ

"Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemelerini gerçekleştirmemişse bunlarla ilgili bir fırsat getiriyoruz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Vergi ve sosyal güvenlik kurumu primlerine ilişkin itilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. İlave olarak geçmiş 5 yıla ait vergiyle ilgili bir fırsat getiriyoruz. Matrah artışı sağlamak suretiyle burada vergi takibinde olan, bununla ilgili uzlaşmazlık ve inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere böyle bir kolaylık. 'Gel bir miktar şeyini artır, onun üzerinden vergini al bu defterleri kapatalım' diyoruz."