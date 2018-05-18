Meclis Genel Kurulu'nda vergi borcu ile ilgili görüşmeler yapması borçlu vatandaşları heyecanlandırdı. Vergi borcu ile ilgili sorgulamalarda da artış başladı. E Devlet Kapısı ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitelerinde vergi borcu ödeme imkanı veriliyor. Vergi borcu nasıl ve nereden sorgulanır? Vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

Vergi borcunuz varsa bunun miktarını öğrenmek ya da ödemek için E Devlet Kapısı'nı ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesini kullanabilirsiniz. Eğer vergi borcu yoktur yazısı almak istiyorsanız, bağlı olduğunuz Vergi Dairesi'ne giderek resmi belge talep edebilirsiniz.

VERGİ BORCU AFFINDA SON DURUM

Meclis’te ”Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını içeren kanun tasarısı yasalaştı. Kanuna göre, yapılandırmaya konu alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.

Yeniden yapılandırılacak borçlar aşağıdaki gibi sıralanıyor:

"- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- 31 Mart 2018'den önce Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Askerlik Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, ilgili kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları,

- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı yeniden yapılandırılacak konular arasında yer alıyor.

E DEVLET'TE VERGİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME

E Devlet Kapısı'na TC. ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna vergi borcu sorgulama yazarak ya da e hizmetler sekmesinden sırayla Gelir İdaresi Başkanlığı sonra Vergi Borcu Sorgulama sekmelerini seçerek sorgulama yapabilirsiniz (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu)

SMS İLE BORÇ SORGULAMA

vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapılabilmektedir. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

GENEL BORÇ DURUMU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi 'https://intvrg.gib.gov.tr'ye giriş yaptıktan sonra kimlik bilgilerinizi (T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri/no ve annenizin/babanızın/eşinizin/çocuğunuzun T.C Kimlik Numarasını (bunun yerine anne kızlık soyadı) kullanarak giriş yaptıktan sonra genel borç sorgulama ve ödeme seçeneği üzerinden vergi tipini seçerek borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Genel borç sorgulama ve ödeme sekmesinden; mükellefiyet gerektiren vergiler, taşıt vergi ve cezaları, yapılandırılmış borçlar, idari para cezaları, harçlar ve hepsi ile ilgili sorgulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca 6552 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıranlar İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında bulunan 6552 Bilgilendirme ve Ödeme butonundan vergi borçlarını sorgulayabilir.