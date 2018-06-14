Sağlık sorunlarınız nedeniyle işe gitmek de zorlanıyorsanız devlet emeklilik işlemlerinizi öne çekiyor. Şeker hastası ya da astım hastası olabilirsiniz sağlık kurulundan alacağınız yeterlilik raporu ile vergi indirimine başvurabilirsiniz. Alacağınız vergi indirimi ile SGK'ya yapacağınız başvuru sonucunda da erken emekli olabilirsiniz. %80 ve üzeri engel raporu olanlar birinci derece, %60-%79 arasında kaybedenler ikinci derece, %40-%59 arasında kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılırlar. İşte vergi indirimi ile emelilik hakkında merak ettiğiniz her şey...

VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Vergi indirimi alarak SGK'ya başvurup emeklilik talebinde bulunacaksanız sırası ile aşağıdaki şartları yerine getirmelisiniz;

- Sigortalı olarak bir kurumda çalışıyor olmalısınız

- Sağlık kurulundan en az %40 engelli raporu almalısınız

- Vergi Dairesi'nden vergi muafiyetine hak kazanmalısınız

VERGİ İNDİRİMİ SORGULAMA

EVİSS yani Engelli Vergi İndirimi Sorgulama sayfasına (eviss.ivdb.gov.tr) giriş yaptıktan sonra TC kimlik numaranız ve Soyadınızla(Byük harfle yazın) vergi indirimi ile ilgili başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yaptığınız başvuru evrağının onaylanıp reddedildiğini görebilirsiniz. Ayrıca başvuru tarihinizi ve evrağınızın nerede olduğunu da görebilirsiniz.

VERGİ İNDİRİMİ İLE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

Vergi indirimi alırsanız emekli olabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışırken yakınınızdaki vergi dairesine veya Defterdarlığa müracaat ederek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 31. Maddesi gereği çalışma gücünün en az yüzde 40’ını kaybettiğini ispat edecek şekilde sağlık raporu alması gerekir. Vergi dairesi sizi tam teşekküllü ve Sağlık Kurulu olan bir Devlet Hastanesi'ne sevk eder. Hastane için MHRS randevu sistemini kullanarak ya da 186'yı arayarak randevu almalısınız. Randevu günü hastanede tüm hastalıklarınızla ilgili branşlara muayene olarak hakkınızdaki tüm verilerin toplanmasını sağlamalısınız. Muayene işlemleri bir günden fazla da sürebilmektedir. Tüm muayene işlemleri bittikten sonra hasta Sağlık Kurulu'nun karşısına çıkar ve kuruldaki doktorlar tarafından son bir muayeneye tabi tutulur. Engelli vatandaşların hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engellinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilir. Bu birimler tarafından da başvuru

sahibine sonuç tebliğ edilir. Hasta muafiyete hak kazandıktan sonra SGK'ya başvurmalıdır. Unutmayın, en az yüzde 40 oranlı rapor ile 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim şartına tabi olursunuz. Vergi indirim hakkı aldığınız tarih itibarıyla emekli olabilirsiniz.

DERECEYE GÖRE EMEKLİLİK



SİGORTALILIK BAŞLANGICI 1. DERECE(%80) 2. DERECE (%60-79) 3. DERECE (%40-59) 05.08.1991 ve öncesi 15 yıl-3600 gün 15 yıl-3600 gün 15 yıl-3600 gün 06.08.1991-05.08.1994 arası 15 yıl-3600 gün 15 yıl-8 ay-3680 gün 16 yıl-3760 gün 06.08.1994-05.08.1997 arası 15 yıl-3600 gün 16 yıl-4 ay-3760 gün 17 yıl-3920 gün 06.08.1997-05.08.2000 arası 15 yıl-3600 gün 17 yıl-3840 gün 18 yıl-4080 gün 06.08.2000-05.08.2003 arası 15 yıl-3600 gün 17 yıl-8 ay-3920 gün 19 yıl-4240 gün 05.08.2003-30.09.20008 arası 15 yıl-3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün