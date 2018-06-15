Vergi indirimi çalışmaya engel hastalığı olan herkesin başvurabileceği bir uygulamadır. Çalışmaya engel hastalığı bulunanları ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata uyum sağlayabilmeleri için vergi indirimi düzenlemesi imkanı verilmektedir. Peki vergi indirimi nedir, kimler faydalanabilir? İşte engelli sağlık raporu ile ilgili bilmeniz gerekenler ve başvuru için işyerinizden almanız gereken dilekçe örneği...
VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?
En az yüzde 40 engeli bulunan ve sağlık kurulu raporu ile bunu tescillendirenlere uygulanan vergi indirimi çalışma gücü kaybı olanların ücret ve/veya kazançlarına,
girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Çalışma gücünün asgari % 80’ ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli,
asgari % 60’ ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ ını
kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
- Engelli ücretli,
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
- Engelli serbest meslek erbabı,
- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
- Basit usulde vergilendirilen engelliler, Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından faydalanabilirler.
VERGİ MUAFİYETİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
- Müracaat formu
- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp
kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz)
- T.C. Kimlik Numarası
- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter
tasdikli örneği
ENGELLİ SAĞLIK RAPORU İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER
Vergi indiriminden faydalanabilmek için alınacak sağlık raporu Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenmiş ve yetkili bir hastanede tarafından verilmelidir. Raporda verilen oran ve sürekli olup olmadığı önemlidir. Rapordaki bilgi ve bulguların çalışma gücü kayıp oranı verilmesinde açık, kesin ve ayrıntılı olmalıdır.
İŞYERİNİZDEN ALMANIZ GEREKEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
1)...VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / DEFTERDARLIK MAKAMINA*
(Gelir Müdürlüğü)
2)…….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
3)…….. MAL MÜDÜRLÜĞÜNE
………………………………………isimli personelimiz…………………sigorta sicil numarası ile...../…/…… tarihinden itibaren işyerimizde çalışmaya başlamış olup halen görevine devam etmektedir. Engellilik indiriminden faydalanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.
ADRES:
Tarih…/…/....
İşyeri yetkilisi
İmza Kaşe
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.