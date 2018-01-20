Maliye Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında 670 milyar 749 milyon 611 bin lira vergi tahakkuk etti. Bunun yüzde 79,9'una denk gelen 536 milyar 47 milyon 658 bin liralık bölümü yıl içinde tahsil edildi, böylelikle 2017 yılı Bütçe Kanunu B Cetvelinde tahmin edilen 511 milyar 85 milyon 194 bin liralık hedefin üstünde bir vergi geliri elde edildi.

Söz konusu tahsilat tutarının 165 milyar 304 milyon 96 bin liralık bölümü gelir, kar ve sermaye kazançları üzerinden alınan vergilerden oluşurken, bu kalemler için belirlenen 155 milyar liralık hedef 10 milyar lira aşılmış oldu. Bunlar arasında gelir vergisinde 144 milyar 894 milyon 101 bin lira tahakkuk kaydedilirken, yıl içinde 112 milyar 398 milyon 675 bin liralık tahsilat gerçekleşti.

Kurumlar vergisinden elde edilecek gelir için de 46 milyar liralık hedef belirlenirken, söz konusu vergi tahsilatı hedefi yüzde 14 aşılarak 52 milyar 905 milyon 421 bin lira oldu.

Mülkiyet üzerinden alınan vergilerde tahakkuk tutarı geçen sene 17,3 milyar lira olurken, bunun 11,5 milyar liralık kısmı tahsil edildi. Söz konusu vergi kalemi içerisinde yer alan veraset ve intikal vergisi tahsilatı 717 milyon lirayı aştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) yıl içinde tahakkuk eden 15 milyar 978 milyon 11 bin liranın yüzde 68'ine denk gelen 10 milyar 824 milyon 684 bin lirası tahsil edildi. Söz konusu tahsilat tutarı MTV için belirlenen yaklaşık 11,3 milyar lira hedefin altında kaldı.

138 MİLYAR LİRA ÖTV TAHSİLATI

Geçen sene dahilde alınan mal ve hizmetler kaleminde 211 milyar 989 milyon 139 bin lira tahsilat gerçekleşirken, bunun 55 milyar 582 milyon 592 bin lirası dahilde alınan Katma Değer Vergisi ( KDV), 138 milyar 328 milyon 315 bin lirası da Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) oluştu. Geçen sene 148 milyar 347 milyon 396 bin lira ÖTV tahakkuku kaydedilirken, söz konusu vergi türü tahsilatı için 136 milyar 355 milyon 358 bin lira hedef tahmininde bulunulmuştu.

ÖTV tahsilatları içerisinde en yüksek gelir 63 milyar 602 milyon 587 bin lira ile petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatından geldi. Söz konusu dönemde motorlu taşıt ÖTV tahsilatı 22 milyar 17 milyon 408 bin lira oldu.

Öte yandan alkollü içkilerden 10 milyar 12 milyon 631 bin lira, tütün mamullerinden 37 milyar 426 milyon 818 bin lira, kolalı gazozlardan 402 milyon 715 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 4 milyar 866 milyon 297 bin lira ÖTV tahsilatı yapıldı.

Uluslararası ticaretten elde edilen vergi gelirleri de incelendiğinde, geçen sene ithalde alınan katma değer vergisi için 83,7 milyar lira vergi geliri hedeflenirken, yıl içinde hedefin yüzde 19 üzerine çıkılarak 99 milyar 638 milyon 9 bin liralık vergi tahsilatı yapıldı. Söz konusu dönemde 12 milyar 166 milyon 234 bin lira gümrük vergisi tahsil edildi.

HARÇLARDAN 19 MİLYAR LİRA

Geçen sene 16 milyar 926 milyon 735 bin lira damga vergisi tahakkukuna karşılık 13 milyar 750 milyon 987 bin lira tahsilat gerçekleşti.

Söz konusu dönemde harçlardan da 19 milyar 213 milyon 141 bin lira vergi geliri elde edilirken, bu tahsilatın 10 milyar 969 milyon 886 bin lirasını tapu harçları, 3 milyar 571 milyon 3 bin lirasını yargı harçları, 1 milyar 55 milyon 167 bin lirasını pasaport ve konsolosluk harçlarından elde edilen tutar oluşturdu.

YAPILANDIRMADAN 28.2 MİLYAR LİRA

Öte yandan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında geçen sene sonuna kadar vergi dairelerinden tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 24 milyar 649 milyon 647 bin 207 lira, diğer kurumlardan tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 1 milyar 502 milyon 82 bin 458 lira olmak üzere toplam 26 milyar 151 milyon 729 bin 665 lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca Yapılandırma Kanunu kapsamında vergi dairelerinden tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 2 milyar 8 milyon 213 bin 587 lira, diğer kurumlardan tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı 31 milyon 337 bin 183 lira olup, toplam 2 milyar 39 milyon 550 bin 770 lira olarak hesaplandı.

Türkiye vergi gelirleri dağılımı

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