Otomobil

Vergi zammından etkilenmeyecek 20 model

18 Ekim 2017 Çarşamba, 10:36:53 HABERTURK.COM

1 Ocak 2018 itibariyle yeni otomobil alanlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi sistemi değişiyor. Eskiden sadece motor hacmine göre vergi alınırken şimdi artık hem hacim hem de satış fiyatının birlikte değerlendirildiği karma sisteme geçiliyor. Vergide en avantajlı olan kesim ise 1.3 litre ve altındaki motora sahip araçlar.

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    Hatta çıplak fiyatı 40 bin TL'nin altında olan 1.3 litre otomobillerin MTV'sine hiç zam gelmedi. Dolayısıyla tüketiciye satış fiyatı 71 bin TL'nin altında olan araçlar bu vergi zammından hiç etkilenmeyecek. 

     

     

     

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    haberturk.com olarak piyasadaki 1.3 litre ve altı motora sahip 71 bin TL'nin altı fiyatla satılan araçları araştırdık. İşte MTV zammından hiç etkilenmeyecek olan o modeller ve fiyatları....

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    VOLKSWAGEN POLO

    Polo 1.0 75 PS Manuel Trendline 58 bin TL 

     

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    Polo 1.2 TSI 90 PS Manuel Comfortline 67 bin 100 TL

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    FİAT EGEA HATCHBACK

    Easy Plus 1.4 Fire 95 HP 64 bin 900 TL

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Yorumlar 23
  • Misafir 1 saat önce
    küçücük arabaların fiyatına bak arkadaş nasıl bir vergi bu ya yarısı vergi fiyatların ötv+kdv yüzde 45 ila 52 arası devlete ötv yi kaldırcam diye kim derse oyum direk ona
  • Misafir 2 saat önce
    ver mehteri ver mehteri....
  • Misafir 27 dakika önce
    EWET
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