Vergisini düzenli ödeyene yüzde 5 indirim

Uygulama, 1 Ocak 2018’den itibaren başlayacak. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlar bu olanaktan yararlanacak. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları kapsam dışı olacak. İndirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, bu olanaktan yararlanmak için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekecek. Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de süresinde ödenmiş olması şart. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması da gerekiyor.

ORAN HER YIL ARTACAK

Vergi indirimi, her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. İndirim hakkı, 1 Ocak’tan itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacak. Bakanlar Kurulu indirim oranını artırıp azaltabilcek.

vergi indirimi

Vergi indirimi kampanyası

vergi mükellefi indirim

vergide yüzde 5 indirim