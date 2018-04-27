NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı son günlerde gündemden düşmeyen veri ve veri kullanımı konusunda bir basın toplantısı düzenleyerek, verilerin günümüzdeki önemi ve gelecekte yaşayacakları değişimler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı ile Garanti Teknoloji Veri ve Depolama Yönetimi Birim Müdürü Tuna Özken, verilerin geçirdiği evrimi ve yaşanan değişimin kurumlara etkisini değerlendirdi.

Verilerin günümüzdeki önemi ve gelecekte yaşayacakları değişimler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan deneyimli iki ismin verdiği ortak mesaj ise verileri, ortaya çıkacak yeni teknolojilerle birlikte stratejik kararlar almak için kullanan şirketlerin rekabette büyük avantaj yakalayacağı yönünde oldu.

“Veri bilinç kazanıyor”

Konuşmasında verilerin önümüzdeki yıllarda geçireceği evrim üzerinde duran NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, verinin artık bir bilinç kazanmaya başladığının altını çizerek, “Veriler her geçen gün adeta bilinç kazanıp giderek daha fazla çeşitli hale geliyor. Bu dönüşüm ileride verinin önceden hareket ederek taşınma, kategorilere ayırma, analiz ve kendini koruma gibi görevleri gerçekleştirmesini sağlayacak. Bunun yanında sanal makineler ortaklaşa kullanılan makinelere dönüşecek. Çok büyük oranlarda dağıtık hale getirilmiş verinin daha hızlı, kullanışlı ve ucuz bir şekilde yönetilmesi için gerçek makinelerden ziyade web ölçeğinde altyapılar ile hazırlanmış sanal makineler kullanılmaya başlanacak.” dedi.

Verinin sürekli büyümeye devam edeceğini ve bu nedenle veriyi bir yerden bir yere taşımanın zorlaşacağını ifade eden Yumrukçallı, bu nedenle “Büyük Veri”den “Devasa Veri”ye geçişte Solid-State tabanlı mimarinin hayati önem kazanacağını da vurguladı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda verilerden yeni değerler üretme konusunun herkes için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirten Yumrukçallı, “Bu trend devam edecek çünkü her kurum müşterilerine dokunan yeni yönler keşfetmek ister ve tam da bu nedenle artık öğrenen makinelere, derin öğrenmeye, analitiğe odaklanmayan kurum kalmayacak.” dedi.

“2018’de flaş depolamaya yöneleceğiz”

Konuşmasında Garanti Bankası olarak veriye verdikleri önem üzerinde duran Garanti Teknoloji Veri ve Depolama Yönetimi Birim Müdürü Tuna Özken ise; “Garanti Bankası olarak uzun yıllardır veriye verdiğimiz önemi sadece Bilgi Teknolojileri tarafında değil bankacılık tarafında da veri ile ilgilenen ekipler oluşturarak ve destekleyerek gösteriyoruz.” dedi. Garanti Bankası’nın aynı zamanda veri merkezi içinde IaaS ve PaaS ortamları üzerinde yeni nesil bankacılık konusunda çalışmalar yaptığını ifade etti.

Özken ayrıca, 2018 yılında veri depolama konularında ağırlık verecekleri konulardan birinin de manyetik depolamadan uzaklaşarak daha fazla flaş depolamaya yönelmek, güvenlik konusunda depolama seviyesinde şifreleme olduğunu da sözlerine ekledi.