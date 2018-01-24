Çocuk Gelişimi Uzmanı Dilara Bilge, öğrencilerin yarıyıl tatilini televizyon ya da bilgisayar başında geçirmelerinin onlara hiçbir katkı sağlamayacağını söyledi.

İHA'nın haberine göre; Dilara Bilge, "Tatil süresince temel aktiviteler dinlenmeye ve keyifli zaman geçirmeye yönelik olmalıdır. Fakat bu eğlence saatlerinin çocukların en fazla faydayı görebilecekleri etkinliklerle yapılandırılması gerekir. Bütün tatili televizyon ya da bilgisayar başında geçirmeleri onlara hiçbir katkı sağlamaz" dedi.

Çocuk Gelişim Uzmanı Bilge, konuya dair şu bilgileri verdi: "Televizyona ya da bilgisayar oyunlarına da ayırabilecekleri kısıtlı zamanlar olabilir. Fakat gelişimlerini ve becerilerini desteklemek için; çocukların becerilerini kullanabilecekleri, enerjilerini boşaltabilecekleri, araştırma becerilerini ve merak duygularını geliştirebilecekleri etkinliklerle bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek sizlerin desteğiyle sağlanabilir. Günün belirli saatlerinde, düzenli olarak eksik olan konularıyla ilgili tekrar çalışması yapmaları ve test çözmeleri ikinci döneme hazırlıklı bir şekilde, eksiklerini tamamlamış olarak başlamalarına katkıda bulunur. Fakat bu ders programını uygularken dikkat etmemiz gereken bir noktalar vardır. Çocuklar tatil döneminde ders çalışmak zorunda bırakılmaktan hoşlanmazlar. Bu yüzden bu süreçte yapmak istedikleri etkinliklere fırsat verip, ailecek keyifli zaman geçirmeye özen gösterip (birlikte oyun oynamak, çocuğun hoşlandığı konularda sohbet etmek, sevilen yerleri ziyaret etmek gibi...) ders çalışma rutinini okul için yapılan egzersizler olarak ifade etmek çok önemlidir. Mümkün oldukça bu çalışma saatlerinde çocuğun ilgisini çekecek şekilde etkinliklerle konu tekrarlarına eşlik etmek, çocuğun o süreci daha keyifli ve istekli şekilde geçirmesine olanak sağlar.

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Derslere göre örnek etkinlikler verecek olursak: Türkçe/ dil bilgisi dersleriyle ilgili olarak: İşlenen konuları sevilen hikayeler ya da kitaplar üzerinden değerlendirmek çocuğun konuya olan ilgisini artırır. Mesela arabaları çok seven bir ilkokul öğrencisine, arabalarla ilgili bir kitap alınarak istenilen çalışmalar bu kitap üzerinden örneklendirilerek anlatılabilir. Matematik/geometri dersleriyle ilgili olarak: Dört işlemlerle ilgili çalışmalar evde bulunan materyallerle daha eğlenceli ve somut bir hale getirilebilir. Ya da geometride şekilleri öğrenen bir çocuk, çizerek, boyayarak hatta keserek bu konuyu daha net ve eğlenceli bir şekilde öğrenebilir. Matematikte soyut işlemlere geçmeden önce çocuğun kavramları somut olarak kafasında yerleştirmesi gerekir. Evde hazırlayabileceğiniz basit materyallerle çocuk 4 işlemi çok daha kolay kavrayabilir. Hayat bilgisi/sosyal bilgiler dersleriyle ilgili insan ilişkilerinde olması gerekenlerle ilgili sohbetler edilebilir, akranlarıyla ortak bir çalışma yapmaları (deney, kurallı oyun, sportif faaliyet...) desteklenebilir. Yapabilecekleri sorumluluklar verilip hem günlük yaşam becerileri hem de özgüvenleri desteklenebilir. Müze gezileri yapılabilir. Tarihle ilgili yaş düzeylerine uygun kitaplar okunup filmler izlenebilir. Fen bilimleri dersiyle ilgili evde ya da dışarıda gerekli güvenlik önlemleri alınıp çocuğun ilgisi olan konuyla ilgili çeşitli deneyler yapılabilir. Doğa gezileri düzenleyip çocuğun çevreyi incelemesine fırsat tanınabilir. Merak duygusunu gidermenin tek yolu keşfetmesine olanak sağlamaktır. Ayrıca açık havada yapılan etkinlikler çocuğun enerjisini boşaltmasına da olanak sağlar. Bu etkinlikler dışında resim yapmaları, sporla ilgili aktivitelere katılmaları, sanatsal etkinliklere katılmaları (tiyatro, sinema, konser, opera-bale...) sevdikleri kişileri ziyaret etmeleri, yaşıtlarıyla vakit geçirebileceği ortamlara götürülmeleri sömestr tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini desteklemiş olur."