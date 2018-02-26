Vestel hisselerini uçuran anlaşma

Zorlu Holding dün Çinli GSR Capital ile yüzde 50 ortaklıkla elektrikli otomobil bataryası fabrikası kuracağını açıkladı. Nikel ve kobalt işletme tesisi de bulunan Zorlu Grubu, 4.5 milyar dolarlık yatırımı içeren yeni anlaşmayla küresel pil rekabetine adım atacak.

Anlaşma ile GSR Capital, Zorlu Grubu şirketlerinden Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji depolama pillerine yönelik 25 bin megavatlık potansiyel kapasiteye sahip olması hedeflenen mega batarya fabrikasını yüzde 50 ortaklıkla kuracak. GSR Capital ayrıca Meta Nikel’e yüzde 50 ortak olacak. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, imzalanan stratejik ön anlaşmanın pil teknolojisi konusunda Türkiye’yi küresel pazarlarda öne çıkaracağını ve Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek katma değerli ihracat geliri sağlayacağını söyledi.

Zorlu Holding'le ilgili bu haberin ardından grup şirketlerinden estel elektronik hisselerinde çok hızlı bir hareket izlendi. Cuma gününü 10.17 liradan tamamlayan hisseler bugün bir ara 11.84 liraya kadar çıktı. Saat 14.25 itibariyle de son kapanışına göre yüzde 15,34 artışla 11,73 liraya yükseldi.

Vestel Elektronik'in hisselerinde yaşanan değişim

Hisselerde yaşanan bu yükseliş şirketin piyasa değerini de zıplattı. Vestel Elektronik'in 3.4 milyar TL olan piyasa değeri yaşanan yükselişle birlikte 3 milyar 940 milyon TL'ye kadar yükseldi.