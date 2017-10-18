Veteran futbolcular, Arakanlı Müslümanlar için sahaya çıkacak

Bayburt Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği müsabakada, Veteranlar Türkiye Karması ve Bayburtspor Veteranlar takımı, 22 Ekim Pazar günü Genç Osman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Veteranlar Türkiye Karması'nda yer alan futbolcular 21 Ekim Cumartesi günü kente gelecek.

Elde edilecek gelirin tamamının Arakanlı Müslümanlara bağışlanacağı karşılaşmanın biletleri, 22 Ekim Pazar günü stat bilet girişelerinde satışa sunulacak.