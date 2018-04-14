Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Gazipaşa İstiklal Mahallesi'nde bulunan dairesinde ikamet eden Cemal Ö., iddiaya göre saat 05.30 sıralarında av tüfeğiyle banyoya girdi. Bir süre sonra banyodan silah sesi gelmesi üzerine banyoya koşan ailesi, Cemal Ö.'yü karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.

İHA'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemal Ö.'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Nöbetçi Savcılığın incelemesinin ardından Cemal Ö.'nün cesedi otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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