HT Magazin'de yer alan habere göre, etkinliğin başlamasına saatler kala alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturan hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Mutlu, mini bir konser de verdi.



Yoğun ilgiden çok mutlu olan şarkıcı, sevenlerine “Sizlerle bir araya gelmek, sevginizi bu kadar yakından hissetmek benim için çok değerli” diye seslendi.

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