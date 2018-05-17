Süper Lig’de müthiş bir çıkış yakalayıp son 7 maçta 5 kez kazanan Kasımpaşa’da sezon boyunca sergilediği performansla en dikkat çeken isimlerin başında gelen Veysel Sarı, Lacivert-Beyazlılar’la 3 yıllık sözleşme uzattı. Konuyla ilgili resmi siteden yapılan açıklamada, “Takım kaptanımız Veysel Sarı ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştır. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan takım kaptanımız Veysel Sarı, Kemerburgaz Tesisleri’mizde Başkan Vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz ve Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin’in de hazır bulundukları imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamız’a bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.
"EN OLGUN DÖNEMİMDEYİM"
Sözleşmeye imza attıktan sonra Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e özel açıklamalarda bulunan Veysel Sarı, şu ifadeleri kullandı:
“3 yıllık bir anlaşma yaptık. Burada kalmaktan ve Kasımpaşa ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum... Burası çok büyük, imkanları iyi olan güzel bir kulüp... Benimle birlikte yola devam etmek isteyen başkanımıza, yönetimimize ve Kemal hocama teşekkür ederim. 30 yaşımda ve kariyerimin en olgun dönemindeyim. Kasımpaşa’yla daha fazla başarılar kazanıp, bu kulübe katkı sağlamak istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım. İnşallah futbolu da burada bırakmak istiyorum.”
"MİLLİ TAKIM İÇİN ÜZGÜNÜM"
Veysel Sarı, beIN SPORTS'ta yayınlanan VIP programına konuk oldu. Başarılı futbolu sonrasında milli davet beklediğini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, çağrılmadığı için üzgün olduğunu söyledi. Veysel Sarı, “Geçen sene de çok iyi oynamıştım ama Milli Takım’a davet alamamıştım. Geçen sene takım olarak da çok iyi performans sergiledik. 8 hafta gol yemedi bizim takımımız. O dönemde ben stoper oynuyordum ve davet bekliyordum. yine çağrılmadım. Bakılacak olursa üzülüyorum açıkçası” ifadelerini kullandı. Veysel Sarı şöyle devam etti: “Her Türk futbolcusunun hayali milli formayı terletmektir. Ben de her zaman oraya gitmek için daha iyi performans gösteren bir oyuncuyum. Milli kadrolar açıklandığında her zaman davet bekliyorum ama çağrılmadığımda üzülüyorum.”
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