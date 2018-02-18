Bir dönem Galatasaray’ın da formasını giyen Kasımpaşa’nın kaptanı Veysel Sarı, bugün eski takımına karşı sahaya ilk 11’de çıkacak. Sezon başında stoper olarak görev alan Veysel, son haftalarda sakatlığı bulunan Olivier Veigneau’nün yerine sol bekte şans bulmuştu. Veysel, Veigneau’nün iyileşmesinin ardından bu kez cezalı olan Strahil Popov’un yokluğunda sağ beke kayacak.

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