VfR Aalen - Karlsruher maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig maçında VfR Aalen ile Karlsruher, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. 50 puanlı VfR Aalen 10. sırada bulunuyor, Karlsruher 66 puana sahip ve 3. sırada. VfR Aalen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Karlsruher son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 253 kodlu maçı oynayanlar; VfR Aalen galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Karlsruher galibiyet oranı 1.35. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

VfR Aalen son haftadaki Nürnberg müsabasında 2-1 yenildi.

Karlsruher, 1860 München karşılaşmaında 2-0 kazandı.

VfR Aalen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. VfR Aalen, kendi sahasında 30 gol attı, 21 gol yedi.

Karlsruher ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karlsruher, 18 gol atarken 20 gol yedi.