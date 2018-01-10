Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi lise ve üniversite öğrencileri için burs başvuruları alınmıştı. VGM, ortaöğretim burs başvuru sonuçlarını açıkladığı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlık yükseköğretim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 VGM burs sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
VGM BAŞBAKANLIK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilköğrenim, ortaöğrenim ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğreitm Bursu" sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğretin Bursu" sonuçları ise hala açıklanmadı. Adaylar, Başbakanlık burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Fakat, VGM tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı tarih için resmi bir açıklama yapılmazken, yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmelerinin halen devam ettiği bildirildi.
İşte VGM tarafından burs sonuçları ile ilgili yapılan açıklama:
"2017-2018 yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri halen devam etmektedir. Yükseköğrenim burslarının değerlendirmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak yine bu sayfada duyurulacak ve sonuçlar sorguya açılacaktır.
Yükseköğrenim öğrencilerimizin değerlendirme sürecinde “Bölge Müdürlüklerimizce istenmesi halinde SOYBİS İzin Formunu eksiksiz olarak doldurarak imzalı bir şekilde ilgili Bölge Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. SOYBİS İzin Formları öğrencinin kendisi ve kendisine bakmakla yükümlü olan kişiler ile 18 yaşından büyük kardeşleri tarafından doldurulmalıdır."
BURS MİKTARI NE KADAR?
2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecektir. Yükseköğrenim bursundan yararlanan yabancı uyruklu öğrencilere verilecek burs miktarı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (2) fıkrasında belirtildiği şekilde Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim‐Mayıs ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu verilir. Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu verilir.
BURSLAR NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.