VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmış ve sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs kazanamayan öğrenciler büyük umutla VGM burs sonuçları için bekleyişe geçti. Sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinde "VGM burs sonuçları" aramasını yapıyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs için 2017-2018 eğitim dönemi başvuruları sona ermişti. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme süreci de KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başladı. VGM burs sonuçları için bekleyişte olan öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

VGM burs sonuçları ile ilgili açıklama yayınlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada "Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirmeleri başlamış olup yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlayacak ve her iki eğitim yardımı için mümkün olan kısa sürede değerlendirmeler tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

VGM BURS SONUÇLARI EKRANI

VGM burs sonuçlarının Aralık ayı sonunda veya Ocak ayının başında açıklanacağı tahmin ediliyor. VGM burs sonuçları açıklandıktan sonra www.vgm.gov.tr adresi üzerinden öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecekler.

VGM

VGM burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü