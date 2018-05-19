Viborg - Brabrand maçı rakamları

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Viborg, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Brabrand takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:45. Viborg 53 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Brabrand 33 puanda ve 11. sırada. Viborg son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Brabrand, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viborg kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Brabrand sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Viborg son hafta oynanan Hjorring maçında 2-0 kazandı.

Brabrand ise Esbjerg maçında 4-0 yenildi.

Viborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Viborg, kendi sahasında 28 gol attı, 14 gol yedi.

Brabrand, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Brabrand, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.