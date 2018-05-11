Viborg - Esbjerg maçı ne zaman?

Viborg ve Esbjerg, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Viborg 51 puanla 3. sırada, Esbjerg 55 puanla 2. sırada bulunuyor. Viborg son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Esbjerg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 243 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Viborg kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Esbjerg sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Viborg önceki hafta Hjorring mücadelesinde 2-0 kazandı.

Esbjerg ise Brabrand maçında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Viborg, 28 gol attı ve 14 gol yedi.

Esbjerg, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Esbjerg 28 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.