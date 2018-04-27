Viborg - Vejle-Kolding maçı öncesi rakamlar

Viborg ve Vejle-Kolding, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Viborg 48 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Vejle-Kolding 50 puanda ve 1. sırada. Viborg son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vejle-Kolding, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 289. İddaa'da Viborg kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Vejle-Kolding kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Viborg önceki hafta Hjorring mücadelesinde 2-0 kazandı.

Vejle-Kolding ise Fremad Amager maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Viborg, 28 gol attı ve 13 gol yedi.

Vejle-Kolding ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vejle-Kolding, 17 gol atarken 13 gol yedi.