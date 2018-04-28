Viborg - Vejle-Kolding maçı öncesi rakamlar

Danimarka 1.Lig maçında Viborg ile Vejle-Kolding, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Viborg 48 puanla 3. sırada, Vejle-Kolding 50 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi Viborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vejle-Kolding, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 289 kodlu maçı oynayanlar; Viborg galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Vejle-Kolding galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Viborg son hafta oynanan Hjorring maçında 2-0 kazandı.

Vejle-Kolding, Fremad Amager karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Viborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Viborg, kendi sahasında 28 gol attı, 13 gol yedi.

Vejle-Kolding, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Vejle-Kolding, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.